Тренер минского "Динамо": "Мы приехали в Баку за победой"

Минское "Динамо" намерено устранить допущенные ошибки в ответной встрече с "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер белорусского клуба Александр Шагойко, комментируя победу своей команды над "Нефтчи" (4:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

"Приятно обыграть такую хорошую команду. Мы рады победе. Но должны сохранять спокойствие. Перед ответной встречей у нас есть преимущество, хотя оно не такое большое. Соперник наверняка что-то изменит перед вторым матчем. Мы также постараемся исправить свои ошибки и будем готовиться к ответной игре", - сказал Шагойко.

Специалист признался, что был удивлен двумя пропущенными мячами в дебюте встречи.

"Мы приехали в Баку за победой. Счастливы, что смогли добиться этого результата. Мы знали, против какой команды играем. Сегодня все прошло по нашему плану. Преимущество в два мяча - опасное. Один пропущенный гол может в любой момент изменить ситуацию в пользу соперника. Нас ждет очень тяжелый матч. Мы серьезно подготовимся. Наша цель - выйти в следующий раунд".

Отметим, что ответная встреча состоится 30 июля. Победитель противостояния сыграет в следующем раунде с сильнейшим в паре "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия).