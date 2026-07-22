Джони Монтьель сыграет в матче против ЦСКА

Испанский легионер футбольного клуба "Карабах" Джони Монтьель примет участие в домашнем матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против болгарского ЦСКА.

Как сообщает İdman.Biz, об этом главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов заявил на предматчевой пресс-конференции.

"На этот раз вы увидите его на поле. Он по-прежнему с нами. Возможно, фамилии некоторых футболистов не попадут в заявку на матч. Такое может случиться с каждым игроком", - сказал Гурбанов.

Отметим, что матч "Карабах" - ЦСКА состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20:00.