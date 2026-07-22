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"Нефтчи" выкупил Фредди Варгаса

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июля 2026 18:12
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"Нефтчи" выкупил Фредди Варгаса

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" оформил трансфер Фредди Варгаса.

Как сообщает İdman.Biz, об этом объявила пресс-служба бакинского клуба.

С футболистом сборной Венесуэлы подписан контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Варгас выступал за "Нефтчи" с лета 2025 года. Бакинский клуб арендовал его у израильского "Маккаби" (Нетания) на один сезон с правом выкупа.

За это время 27-летний игрок линии атаки провел 34 официальных матча, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

İdman.Biz
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