Liv Bona Dea Arena будет готова к старту нового сезона

Работы по обновлению газона на Liv Bona Dea Arena завершатся до начала сезона-2026/2027 Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, об этом заявили в пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

К этому сроку планируется завершить все работы по модернизации арены.

На стадионе укладывают новое покрытие, созданное по технологии Hybrid stitched. Оно примерно на 95 процентов состоит из натуральной травы и на 5 процентов - из синтетических волокон.

Такая технология позволяет снизить риск повреждения газона при проведении матчей и других соревнований с высокой интенсивностью нагрузки.

Работы направлены на повышение качества и износостойкости покрытия, а также на его дальнейшее приведение в соответствие с международными стандартами.

Новый сезон Азербайджанской Премьер-лиги стартует 14 августа.