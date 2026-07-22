Из-за матчей "Нефтчи" и "Карабаха" изменится режим работы метро

Режим работы Бакинского метрополитена будет изменен в связи с международными матчами футбольных клубов "Нефтчи" и "Карабах".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

С учетом ожидаемого интереса болельщиков метро в течение двух дней подряд будет работать в усиленном режиме.

22 июля дополнительные меры будут приняты на станции "Халглар достлугу", расположенной рядом со стадионом "8-й километр", где состоится матч "Нефтчи" - "Динамо" (Минск).

На станции организуют специальное дежурство, привлекут дополнительных сотрудников и усилят контроль.

23 июля в связи с матчем "Карабах" - ЦСКА (София) дополнительные меры будут приняты на станциях "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариман Нариманов", расположенных вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Резервные поезда будут готовы к выходу на линию.

После завершения обеих встреч при необходимости движение поездов на других станциях также будет скорректировано в соответствии с режимом работы указанных станций.

При этом в целом 22 и 23 июля поезда будут курсировать согласно действующему летнему графику.