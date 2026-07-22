23 Июля 2026
RU

Из-за матчей "Нефтчи" и "Карабаха" изменится режим работы метро

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июля 2026 17:25
44
Из-за матчей "Нефтчи" и "Карабаха" изменится режим работы метро

Режим работы Бакинского метрополитена будет изменен в связи с международными матчами футбольных клубов "Нефтчи" и "Карабах".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

С учетом ожидаемого интереса болельщиков метро в течение двух дней подряд будет работать в усиленном режиме.

22 июля дополнительные меры будут приняты на станции "Халглар достлугу", расположенной рядом со стадионом "8-й километр", где состоится матч "Нефтчи" - "Динамо" (Минск).

На станции организуют специальное дежурство, привлекут дополнительных сотрудников и усилят контроль.

23 июля в связи с матчем "Карабах" - ЦСКА (София) дополнительные меры будут приняты на станциях "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариман Нариманов", расположенных вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Резервные поезда будут готовы к выходу на линию.

После завершения обеих встреч при необходимости движение поездов на других станциях также будет скорректировано в соответствии с режимом работы указанных станций.

При этом в целом 22 и 23 июля поезда будут курсировать согласно действующему летнему графику.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Юрий Вернидуб: "Не хочу говорить о футболистах"
22 Июля 22:53
Азербайджанский футбол

Юрий Вернидуб: "Не хочу говорить о футболистах"

Главный тренер "Нефтчи" взял на себя ответственность за поражение от минского "Динамо"
Тренер минского "Динамо": "Мы приехали в Баку за победой"
22 Июля 22:45
Азербайджанский футбол

Тренер минского "Динамо": "Мы приехали в Баку за победой"

Александр Шагойко заявил, что его команда постарается исправить ошибки в ответном матче с "Нефтчи"
Лига конференций УЕФА: "Динамо" одержало победу над "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
22 Июля 22:03
Азербайджанский футбол

Лига конференций УЕФА: "Динамо" одержало победу над "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Бакинский клуб вел со счетом 2:0, но уступил в первом матче второго квалификационного раунда
"Карван-Евлах" усилился полузащитником "Сабаила"
22 Июля 21:16
Азербайджанский футбол

"Карван-Евлах" усилился полузащитником "Сабаила"

25-летний Туран Велизаде подписал контракт с клубом до конца сезона
"Шафа" подписала гвинейского вингера
22 Июля 19:42
Азербайджанский футбол

"Шафа" подписала гвинейского вингера

Азербайджанский клуб заключил однолетний контракт с 30-летним футболистом
Джони Монтьель сыграет в матче против ЦСКА
22 Июля 18:42
Азербайджанский футбол

Джони Монтьель сыграет в матче против ЦСКА

Гурбан Гурбанов подтвердил, что испанский полузащитник примет участие в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы
Гурбан Гурбанов: "Мы должны быть очень внимательными в игре против ЦСКА"
22 Июля 18:33
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы должны быть очень внимательными в игре против ЦСКА"

Главный тренер "Карабаха" заявил, что его команда должна сыграть дисциплинированно против ЦСКА, а также подтвердил планы по двум трансферам

Самое читаемое

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО
20 Июля 10:02
ЧМ-2026

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

Капитан сборной Аргентины не вмешивался в потасовку с участием Паредеса и Гави

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире