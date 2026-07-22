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"Оказались под катком": Финские СМИ оценили игру "Сабаха" в матче с “КуПСом” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Обзор
22 Июля 2026 15:23
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"Оказались под катком": Финские СМИ оценили игру "Сабаха" в матче с “КуПСом” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финские СМИ высоко оценили игру "Сабаха" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "КуПС".

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Масазыре завершилась победой чемпиона Азербайджана со счетом 1:0, однако журналисты из Финляндии считают, что преимущество хозяев могло быть значительно крупнее.

Так, издание MTV Uutiset опубликовало материал под заголовком "КуПС" выбрался из-под катка с минимальными потерями". Издание отметило, что в первые полчаса финская команда оказалась "полностью под катком", а "Сабах" создал множество высококлассных голевых моментов.

По оценке автора, "КуПС" удалось избежать более серьезного поражения благодаря удаче и надежной игре вратаря Йоханнеса Крейдля. При этом подчеркивается, что окончательный счет мог оказаться для гостей значительно хуже.

Sportti.com также признал очевидное превосходство азербайджанского клуба. Издание написало, что "Сабах" безоговорочно доминировал на поле, нанеся 18 ударов против пяти у соперника. Несмотря на минимальный счет, финские журналисты считают, что бакинская команда сделала первый шаг к выходу в следующий раунд.

В свою очередь, национальная телерадиокомпания Yle обратила внимание не только на ход встречи, но и на интернациональный состав "Сабаха". В стартовом составе чемпиона Азербайджана вышли лишь два местных футболиста.

Yle также подчеркнул, что "КуПС" был глубоко прижат к своим воротам в течение первой половины стартового тайма. По мнению издания, сохранить минимальное отставание финнам помогло сочетание удачи и отличной игры вратаря Крейдля, тогда как "Сабах" создал несколько моментов высокого качества.

Добавим, что ответная встреча команд состоится 28 июля в Куопио.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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