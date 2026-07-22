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Тимотеуш Пухач: "Малейшая потеря концентрации может дорого обойтись"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июля 2026 14:22
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Тимотеуш Пухач: "Малейшая потеря концентрации может дорого обойтись"

Защитник футбольного клуба "Сабах" Тимотеуш Пухач оценил победу над финским "КуПС" со счетом 1:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

"Как команда мы показали хорошую игру, создали много голевых моментов и одержали важную победу. Теперь все наши мысли связаны с ответным матчем в Финляндии", - сказал Пухач.

Польский футболист отметил, что команда уже переключилась на следующую встречу.

"Мы хорошо боролись и добились желаемого результата. Но этот матч уже позади. Теперь нужно сосредоточиться на ответной игре. На поле мы всегда стараемся контролировать ход встречи. Верю, что сможем сделать это и на выезде, а затем выйдем в следующий раунд", - цитирует Пухача futbolinfo.az.

Защитник подчеркнул, что "Сабах" не намерен недооценивать соперника после минимальной победы в Баку.

"Я никогда не выхожу на поле расслабленным. В каждом матче моя цель - победить. В таких турнирах даже малейшая потеря концентрации может дорого обойтись. Это можно сравнить с боксом. Если на мгновение потеряешь бдительность на ринге, соперник нанесет удар. В футболе действует тот же принцип - необходимо сохранять максимальную концентрацию до самого конца", - добавил он.

İdman.Biz
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