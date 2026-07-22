Кахим Пэррис: "Победили, но должны работать над собой"

Атакующий полузащитник "Сабаха" Кахим Пэррис прокомментировал победу над финским "КуПС" со счетом 1:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

"Получилась хорошая игра. Мы провели сложный матч против сильного соперника и в итоге победили. Теперь должны оставить эту встречу позади и готовиться к следующей", - цитирует Пэрриса АЗЕРТАДЖ.

По словам ямайского футболиста, команда создала много опасных моментов, но не смогла реализовать большинство из них.

"У нас было много возможностей, однако мы не смогли превратить их в голы. Нам не хватало точности в завершающей стадии. Счет мог быть крупнее. На тренировках необходимо больше работать над последними ударами. Верю, что в следующем матче мы сыграем в этом компоненте лучше", - сказал он.

Пэррис также высказался о перспективах "Сабаха" в Лиге чемпионов УЕФА.

"В футболе возможно все. У нас хорошие шансы в предстоящих матчах. Нужно сохранять концентрацию, много работать и с оптимизмом смотреть в будущее", - добавил полузащитник.

Ответная встреча между командами состоится 28 июля в Финляндии.

Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшей командой пары "Орхус" - "Лех".