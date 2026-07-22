Вратарь "КуПС": "Мы могли проиграть и крупнее"

Вратарь финского "КуПС" Йоханнес Крейдль прокомментировал поражение от "Сабаха" со счетом 0:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

"Об Азербайджане у меня остались только положительные впечатления. Люди здесь действительно очень доброжелательные. Баку и его исторические места очень красивы. Это была хорошая поездка, и мы всем остались довольны", - сказал Крейдль.

30-летний австрийский голкипер отметил, что его команде пришлось много времени провести в обороне.

"Это был действительно очень тяжелый и быстрый матч, особенно в первом тайме. Мы не смогли организовать много атак. Нам приходилось защищаться, и было очень сложно.

Но, думаю, в своей штрафной площади мы действовали хорошо. Результат для нас не самый плохой. Мы могли проиграть и крупнее. При этом боролись до последней минуты и даже могли забить после выхода один на один", - цитирует Крейдля teleqraf.az.

Вратарь также рассказал о подготовке к ответной встрече.

"Перед следующим матчем нам предстоит игра в чемпионате. В ответной встрече мы должны действовать агрессивнее как с мячом, так и без него", - добавил он.

Ответный матч состоится 28 июля в Финляндии.

Победитель противостояния в следующем раунде сыграет с сильнейшей командой пары "Орхус" - "Лех".