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"Нефтчи" запустил обновленный официальный сайт

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июля 2026 13:37
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"Нефтчи" запустил обновленный официальный сайт

Футбольный клуб "Нефтчи" представил полностью обновленный официальный сайт в рамках следующего этапа своей цифровой трансформации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на бакинский клуб, платформа была создана с нуля - от архитектуры и дизайна до базы данных и системы безопасности.

Новый официальный сайт, доступный по адресу neftchi.az, разработан в соответствии с фирменным стилем клуба. Платформа получила темный интерфейс, динамичную главную страницу и визуальные элементы в цветах "Нефтчи". Пользователи могут выбирать между дневным и ночным режимами. На главной странице размещена панель обратного отсчета, которая показывает следующего соперника, место проведения матча и время до его начала. Обновленный модуль турнирных таблиц позволяет на одном экране следить за результатами 14 команд клуба. Помимо основного состава, в него включены "Нефтчи-2", команды возрастных категорий от U10 до U19, а также женские коллективы. Раздел новостей получил фильтрацию по категориям и новый карточный дизайн. В разделе Neftçi TV собран весь видеоконтент клуба.

История и достижения команды с 1937 года представлены в интерактивном разделе. На сайт также интегрированы платформа продажи билетов и официальный интернет-магазин.

Новая версия сайта работает в единой системе с официальным мобильным приложением "Нефтчи ПФК", доступным в App Store и Google Play.

Платформа представлена на азербайджанском, английском и русском языках.

İdman.Biz
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