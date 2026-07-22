Сколько билетов продано на матч "Нефтчи" - "Динамо"? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

На первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Нефтчи" и минским "Динамо" продано 5000 билетов.

"На данный момент реализовано 5000 билетов. Продажа продолжается, интерес к матчу высокий", - сказал İdman.Biz пресс-секретарь "Нефтчи" Асеф Зейналлы.

Встреча состоится сегодня в Баку. Матч на "Palms Sports Arena" начнется в 20:00.

Стадион рассчитан на 11 тысяч зрителей.

Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА встретится с сильнейшей командой пары "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия).