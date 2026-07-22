Гурбан Гурбанов: "Мы должны быть очень внимательными в игре против ЦСКА"

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против ЦСКА (София), передает İdman.Biz.

"Нам предстоит сыграть против хорошей команды", - заявил специалист на пресс-конференции перед предстоящей встречей.

Тренер отметил, что его подопечные намерены провести первый матч максимально дисциплинированно.

"Соперник отличается вариативностью, в каждом матче они используют разные схемы. Поэтому мы должны быть очень внимательными и ответственными. Однако верю, что по ходу игры наши футболисты смогут показать свой футбол", - подчеркнул он.

Гурбан Гурбанов также признал, что команда пока не демонстрирует тот уровень игры, к которому стремится.

"Внутри команды произошло много позитивных изменений. Футболисты очень мотивированы и понимают друг друга лучше, чем раньше. Надеемся, что и в этот раз сможем показать на поле ту игру, которую хотим. Верю, что от матча к матчу будем становиться лучше. Трудно сказать, когда именно мы полностью выйдем на желаемый уровень, но я уверен, что мы этого добьемся", - отметил он.

Главный тренер также подчеркнул, что клуб продолжает работу на трансферном рынке: "Мы обязательно хотим осуществить два трансфера. Надеюсь, все сложится удачно".

Напомним, что первый матч между "Карабахом" и ЦСКА состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответная встреча пройдет через неделю в Софии.