"Карван-Евлах" усилился полузащитником "Сабаила"

"Карван-Евлах" продолжает работу на трансферном рынке.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команду пополнил полузащитник Туран Велизаде.
25-летний футболист, последним клубом которого был "Сабаил", подписал контракт до конца сезона.
"Карван-Евлах" продолжает работу на трансферном рынке.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команду пополнил полузащитник Туран Велизаде.
25-летний футболист, последним клубом которого был "Сабаил", подписал контракт до конца сезона.
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