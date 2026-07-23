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Карен Варданян: "Мы еще не прошли в следующий раунд" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2026 10:56
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Карен Варданян: "Мы еще не прошли в следующий раунд" - ИНТЕРВЬЮ

Футболист минского "Динамо" Карен Варданян прокомментировал победу над "Нефтчи" со счетом 4:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Игрок армянского происхождения забил два мяча на 36-й и 57-й минутах, а также отдал результативную передачу.

"Конечно, мы не ожидали такого начала. Нам не удалось войти в игру так, как хотелось, но мы нашли в себе силы изменить ход матча, и в итоге все сложилось хорошо. Можно сказать, что это был мой лучший матч в еврокубках. Мне удалось забить два гола и сделать результативную передачу, поэтому Баку останется в моей памяти. Это была очень важная игра в Лиге конференций. Для меня не так важно, кто был соперником и где проходил матч. Главное, чтобы моя команда победила и вышла в следующий раунд", - цитирует Варданяна teleqraf.az.

"Не уверен, что сумею оформить хет-трик, но постараюсь снова забить. Это была только первая игра, и никто заранее не знает, как все сложится дальше. Мы сделаем все возможное, будем бороться до конца и надеемся пройти в следующий раунд", - добавил футболист.

Он также подчеркнул: "Нефтчи" - хорошая команда, в ее составе есть сильные футболисты. Нам ни в коем случае нельзя терять концентрацию. Будем бороться изо всех сил, потому что мы еще не прошли в следующий раунд.

İdman.Biz
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