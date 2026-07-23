Рашад Садыхов: "К сожалению, не смогли реализовать свои моменты"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против эстонского "Пайде", в котором его подопечные уступили со счетом 0:1.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что в ответном поединке команда сделает все возможное для выхода в следующий раунд:

"В первом тайме за счет прессинга мы владели преимуществом. К сожалению, не смогли реализовать созданные голевые моменты. Второй тайм также начали активно. Однако в последние 15–20 минут игра выровнялась, и в некоторых эпизодах соперник уже сам стал действовать опасно.

Еще до игры я подчеркивал, что у противника есть еврокубковый опыт, и в конце матча это ощущалось. В домашней встрече мы хотим одержать победу над соперником и пройти в следующий этап", — отметил Садыхов.

Ответная встреча между командами состоится 30 июля.