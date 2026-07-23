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Гурбан Гурбанов рассказал İDMAN.BİZ о готовности Реналдо Сефаса к матчам

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2026 23:24
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Гурбан Гурбанов рассказал İDMAN.BİZ о готовности Реналдо Сефаса к матчам

"Реналдо Сефас пока полностью не готов. Как вы знаете, он позже остальных присоединился к коллективным тренировкам".

Об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, отвечая на вопрос İdman.Biz о физических кондициях одного из новичков команды — Реналдо Сефаса.

"У нас есть еще 5–6 дней для полноценной подготовки. Не могу сказать точно, сможет ли он отыграть 90 минут в предстоящем матче. Будем смотреть по ситуации. Возможно, он выйдет с первых минут и отыграет 60 минут, а возможно — появится на замену. Все прояснится в ближайшие дни. Но от своей идеальной формы он пока далек", — заявил Гурбанов.

Отметим, что "Карабах" сыграл вничью (0:0) с болгарским ЦСКА (София) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Ответный поединок команд состоится через неделю.

İdman.Biz
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