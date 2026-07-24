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Джони Монтиэль: "Эти новости плохо повлияли на мою семью"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2026 10:56
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Джони Монтиэль: "Эти новости плохо повлияли на мою семью"

Футболист "Карабаха" Джони Монтиэль прокомментировал слухи о причинах своего отсутствия в составе команды.

Испанец вышел на поле в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против ЦСКА (София), завершившемся со счетом 0:0.

"За это время появилось много сообщений, которые не соответствуют действительности. Особое внимание уделяли теме дисциплины. Писали, будто меня исключили из состава из-за нарушения дисциплины.

Такие новости очень плохо влияют на меня и мою семью. Ни в одном из клубов, за которые я выступал, у меня не было проблем с дисциплиной", - цитирует Монтиэля sport24.az.

Футболист подчеркнул, что спокойно относится к решениям тренерского штаба и понимает уровень конкуренции в команде.

"Мы должны уважать решения тренера. В составе много футболистов, и каждый старается проявить себя. Последнее решение остается за главным тренером", - отметил он.

Монтиэль также признался, что не ожидал теплой реакции болельщиков, встретивших его выход на поле аплодисментами.

"Такое отношение болельщиков стало для меня неожиданностью. Все время, что я нахожусь здесь, они тепло относятся ко мне и моей семье. Я очень счастлив здесь и сделаю все возможное, чтобы помочь команде", - сказал игрок.

Говоря о своей физической форме, 26-летний футболист напомнил, что в конце прошлого сезона получил травму и перенес операцию.

"Из-за этого я не смог присоединиться к команде с самого начала подготовки. Сейчас улучшаю физическое состояние. Чтобы набрать форму, важно регулярно выходить на поле", - добавил Монтиэль.

Он положительно оценил усиление состава "Карабаха" и рост конкуренции за место в основе.

"Приход большого количества игроков идет на пользу клубу. Рост конкуренции в команде - положительный фактор. Наша задача - выкладываться на тренировках и усложнять выбор тренеру", - подчеркнул испанец.

Монтиэль также поделился мнением о матче с ЦСКА.

"Мы знали, что игра будет сложной. Так и получилось. Соперник оказался сильной командой. Думаю, во втором тайме мы сыграли лучше. Все решится в ответном матче, и многое будет зависеть от нас", - резюмировал он.

İdman.Biz
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