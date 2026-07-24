Суровая реальность после парада побед: еврокубки остудили азербайджанские клубы – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Первый квалификационный раунд еврокубков создал для азербайджанского футбола почти идеальную картину.

Как передает İdman.Biz, "Сабах" дважды победил валлийский "Нью-Сейнтс" и прошел дальше с общим счетом 4:1, "Карабах" забил шесть безответных мячей исландскому "Вестри", а "Зиря" с тем же результатом 6:0 разгромила по сумме двух встреч кутаисское "Торпедо". Шесть матчей — шесть побед. Такой старт неизбежно поднял ожидания, однако уже следующий раунд напомнил: еврокубковая квалификация редко развивается строго по оптимистическому сценарию.

"Сабах" оказался единственным азербайджанским клубом, сумевшим победить на этой неделе. Однако домашние 1:0 в игре с "КуПС" вряд ли позволяют команде чувствовать себя спокойно перед поездкой в Финляндию. Единственный мяч Велько Симич забил в компенсированное к первому тайму время, но развить преимущество хозяева не смогли. Команда выполнила программу-минимум, сохранила свои ворота в неприкосновенности, однако не создала того запаса, который позволил бы отправиться в Куопио без тревоги.

Еще больше вопросов оставил "Карабах". Агдамский клуб считался явным фаворитом домашнего матча с ЦСКА — подобного мнения придерживались не только азербайджанские болельщики, но и люди, хорошо знакомые с обеими командами. Бывший полузащитник "Карабаха" Симеон Славчев сравнивал игровой стиль команды Гурбана Гурбанова с "Манчестер Сити", "Спортингом" и "Бенфикой", предупреждая, что ЦСКА проиграет, если попытается играть с агдамцами на встречных курсах. При этом болгарин отмечал, что счет 0:0 станет для софийцев прекрасным результатом. Именно его ЦСКА и добился, лишив "Карабах" привычной свободы и оставив ворота в неприкосновенности.

От команды с таким европейским опытом дома ждали значительно большего. "Карабах" не нашел ключей к организованной обороне соперника, а многочисленные перестановки после перерыва не изменили характер игры. Впрочем, ничья еще не превращает положение агдамцев в критическое. В европейской биографии команды уже были похожие случаи: в 2017 году "Карабах" сыграл дома 0:0 с "Шерифом", после чего победил в Тирасполе со счетом 2:1. Но прошлые успехи не могут служить гарантией будущего результата, а ответная встреча в Софии потребует от команды гораздо большей скорости, остроты и точности.

Наиболее болезненный удар получил "Нефтчи". Бакинцы уже к девятой минуте домашней встречи с минским "Динамо" вели 2:0: сначала отличился Эмин Махмудов, затем гости отправили мяч в собственные ворота. Казалось, команда Юрия Вернидуба получила идеальное начало европейской кампании. Однако именно после двух быстрых голов хозяева будто не знали, что им дальше делать, и практически перестали контролировать игру. "Динамо" спокойно переломило ход встречи, забив четыре безответных мяча — на 36-й, 47-й, 57-й и 77-й минутах, — а итоговые 2:4 стали, пожалуй, главным разочарованием недели для азербайджанского футбола.

Такое поражение уже невозможно списать ни на недостаток игровой практики, ни на старт сезона. Команда, претендующая на серьезные результаты в Европе, не имеет права растерять преимущество в два мяча на своем поле, причем сделать это настолько безвольно. После первого пропущенного гола "Нефтчи" фактически рассыпался: утратил организацию, уверенность и контроль над матчем, позволив сопернику диктовать свои условия практически до финального свистка.

Теперь бакинцам необходимо отыгрывать два мяча в ответной встрече, но главная проблема даже не в счете. После такого матча возникают сомнения не столько в шансах пройти дальше, сколько в готовности команды выдерживать давление на европейском уровне.

На этом фоне минимальное поражение "Зиря" от "Пайде" выглядит наименее тревожным. Команда Рашада Садыхова уступила в Эстонии со счетом 0:1, но сохранила вполне реальные шансы исправить положение дома. Один мяч — разница, которую можно отыграть, особенно если "Зиря" вернется к той собранности и эффективности, которые позволили ей дважды по 3:0 победить "Торпедо". Однако и здесь первый раунд уже ничего не гарантирует: теперь необходимо заново доказывать свое преимущество.

Таким образом, второй квалификационный раунд не перечеркнул успешный старт азербайджанских клубов, но сделал общую картину гораздо трезвее. "Сабах", "Карабах" и "Зиря" сохраняют хорошие или по крайней мере рабочие шансы пройти дальше. "Нефтчи" оказался в значительно более тяжелом положении, причем исключительно по собственной вине.

Первая неделя подарила эйфорию, вторая вернула команды и болельщиков к реальности. В еврокубках статус фаворита, громкое имя и крупные победы недельной давности не дают никакой форы - свое право на продолжение борьбы приходится подтверждать в каждом новом матче.