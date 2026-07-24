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Абдулла Зубир: "Карабах" выглядел уверенно"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2026 11:11
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Абдулла Зубир: "Карабах" выглядел уверенно"

Французский полузащитник "Карабаха" Абдулла Зубир прокомментировал ничью с ЦСКА (София) со счетом 0:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

"Лига Европы - особый турнир, и у каждого матча здесь своя специфика. Нам нужно работать еще больше и победить на выезде, чтобы пройти в следующий раунд", - сказал Зубир.

34-летний футболист отметил, что встреча получилась сложной.

"Для нас было очень важно победить сегодня. Позади тяжелый матч против сильного соперника. Нам было непросто реализовать свои моменты, однако в целом наша команда выглядела очень уверенно. Впереди нас ждет еще одна важная встреча. Мы должны хорошо подготовиться к выездному матчу и вернуться оттуда с победой. Это будет непросто, но мы сделаем все возможное", - цитирует Зубира teleqraf.az.

Полузащитник подчеркнул, что команда с максимальной мотивацией готовится к ответной игре.

"Сейчас все наше внимание сосредоточено на выездном матче. Это будет наша вторая гостевая игра в турнире. Думаю, болельщиков ждет интересная и зрелищная борьба, потому что обе команды обладают высоким качеством. Мы постараемся подготовиться еще лучше и добиться победы. Это наша главная цель, и так было всегда. Сейчас слишком рано говорить о том, как сложится выездной матч. Но мы точно знаем, что нас ждут тяжелые и напряженные 90 минут", - добавил Зубир.

Ответная встреча состоится через неделю в Софии.

İdman.Biz
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