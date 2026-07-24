Футболист ЦСКА: "Карабах" - очень сильная команда"

Футболист ЦСКА (София) Теодор Иванов прокомментировал ничью с "Карабахом" со счетом 0:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

"Думаю, в этой игре мы проявили большой характер. Соперник был очень сильным, в его составе много качественных футболистов. Но и мы показали большое упорство. В нашей команде тоже есть хорошие игроки, и в ответном матче постараемся снова это доказать", - цитирует Иванова prosport.az.

Футболист отметил, что перед ответной встречей команде необходимо восстановиться после плотного графика. Через два дня ЦСКА проведет очередной матч чемпионата Болгарии в Софии, после чего полностью сосредоточится на подготовке к игре с "Карабахом".

По словам Иванова, выделить одного наиболее опасного футболиста в составе азербайджанской команды сложно.

"Опасность исходит от всех. Они создали нам много трудностей и располагают большим количеством качественных игроков. Мы будем готовиться к борьбе с ними и в Софии", - добавил он.