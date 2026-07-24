Эльхан Самедов: "Поднимем азербайджанский футбол на более высокий уровень"

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов рассказал о предстоящей работе и развитии азербайджанского футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу организации, Самедов, переизбранный на пост главы ПФЛ, поблагодарил клубы и Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за оказанное доверие.

"Выражаю благодарность всем клубам, являющимся членами Профессиональной футбольной лиги, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, которая неизменно оказывает нам поддержку, и лично президенту АФФА господину Ровшану Наджафу за большое доверие, оказанное мне.

Во время моей работы внимание и поддержка футбольной семьи и представителей СМИ, а также ощущение их солидарности всегда придавали мне дополнительные силы", - сказал Самедов.

Президент ПФЛ подчеркнул, что вместе со своей командой постарается оправдать оказанное доверие.

"Вместе с моей командой мы сделаем все возможное, чтобы полностью оправдать высокое доверие к нам своей практической деятельностью.

Верю, что благодаря взаимной поддержке АФФА и каждого члена футбольной семьи, объединившись вокруг общей цели, совместными усилиями мы поднимем азербайджанский футбол на более успешный и профессиональный уровень", - заявил он.

На Общем собрании ПФЛ Эльхан Самедов был избран президентом организации на следующие четыре года.