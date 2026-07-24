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Экс-форвард "Зиря" продолжит карьеру в Германии

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2026 17:56
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Экс-форвард "Зиря" продолжит карьеру в Германии

Бывший нападающий футбольного клуба "Зиря" Лерой Микелс определился с новым местом продолжения карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, 31-летний футболист сборной Руанды перешел в немецкий "Вальдхоф Мангейм", выступающий в третьем дивизионе страны.

Микелс покинул "Зиря" после завершения минувшего сезона. В составе бакинского клуба он выступал на позиции форварда и входил в число легионеров команды.

До перехода в "Зиря" нападающий также играл в чемпионате Азербайджана за "Шамахы".

"Вальдхоф Мангейм" представляет одноименный город и выступает в третьей по силе лиге Германии.

İdman.Biz
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