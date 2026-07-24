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Стал известен план поездки "Сабаха" в Финляндию - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2026 15:26
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Стал известен план поездки "Сабаха" в Финляндию - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сабах" определился с планом поездки в Финляндию на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "КуПС".

"Команда отправится в Финляндию утром 26 июля. Предматчевая пресс-конференция главного тренера Валдаса Дамбраускаса начнется в 18:30 по бакинскому времени, а открытая тренировка команды - в 19:00", - сообщил İdman.Biz пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов.

Встреча "КуПС" - "Сабах" состоится 28 июля в Куопио и начнется в 19:00 по бакинскому времени. В первом матче чемпион Азербайджана победил со счетом 1:0.

Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшей командой пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).

Ильгар Шабанов
İdman.Biz
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