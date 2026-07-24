Айхан Аббасов: "Новичкам "Карабаха" нужно время на адаптацию"

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов оценил выступление "Карабаха", "Зиря" и "Нефтчи" в еврокубках.

"Наши команды хорошо начали выступление в еврокубках, однако все понимают, что с каждым раундом соперники становятся сильнее. Состав "Карабаха" обновился, и новым футболистам нужно время, чтобы полностью адаптироваться к команде. Думаю, этот процесс будет ускоряться от матча к матчу. Тем не менее в гостях "Карабах" ждет очень тяжелая игра, потому что ЦСКА - крепкая команда", - цитирует Аббасова report.az.

Специалист также высоко оценил шансы "Зиря" пройти эстонский "Пайде", несмотря на поражение со счетом 0:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

"Зиря" превзошел соперника и не реализовал несколько голевых моментов. Я смотрел матч, у "Пайде" почти не было возможностей забить. Они лишь воспользовались шансом в концовке встречи. Кроме того, сыграли роль домашнее поле и поддержка болельщиков. Несмотря на минимальное поражение, выше оцениваю шансы "Зиря" пройти дальше. Команда под руководством Рашада Садыхова уже несколько лет стабильно выступает в квалификации еврокубков", - отметил он.

Говоря о поражении "Нефтчи" от минского "Динамо" со счетом 2:4, Аббасов подчеркнул, что бакинский клуб еще сохраняет шансы на выход в следующий раунд.

"Поражение "Нефтчи" действительно нас огорчило, потому что ожидания от команды были высокими. Но еще ничего не закончено, шансы остаются. Надеюсь, в гостях клуб добьется успешного результата. Наши команды с каждым годом набираются опыта. Желаю всем удачи", - добавил специалист.

В первых матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" сыграл вничью с ЦСКА - 0:0. В Лиге конференций УЕФА "Зиря" уступил "Пайде" - 0:1, а "Нефтчи" проиграл минскому "Динамо" - 2:4.