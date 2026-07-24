Стали известны судьи матча "Динамо" (Минск) - "Нефтчи"

Стали известны судейские назначения на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между футбольными клубами "Динамо" (Минск) и "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, главным арбитром встречи назначен представитель Северной Ирландии Тим Маршалл.

Его ассистентами будут соотечественники Георгиос Аргиропулос и Райан Келси. Функции четвертого судьи выполнит Шейн Макгонигл.

Матч состоится 30 июля на стадионе "Берое Сити" в болгарском городе Стара-Загора и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Первая встреча команд, прошедшая в Баку, завершилась победой белорусского клуба со счетом 4:2. Для выхода в следующий раунд "Нефтчи" необходимо победить с разницей как минимум в три мяча. Победа бакинцев в два мяча переведет противостояние в дополнительное время.