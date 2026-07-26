"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге

Футбольный клуб "Ханкенди" усилил состав 27-летним Ибрагимом Гадирзаде.

Как сообщает İdman.Biz, клуб объявил о подписании контракта с футболистом, последней командой которого был "Карван-Евлах". Соглашение рассчитано до конца сезона.

Основная позиция Гадирзаде - опорный полузащитник.

В сезоне-2025/2026 Гадирзаде провел за "Карван-Евлах" 16 официальных матчей во всех турнирах, отыграв в общей сложности 517 минут. Два дня назад клуб объявил о расставании с футболистом в связи с истечением срока его контракта.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Ханкенди" с 76 очками занял первое место во Второй лиге и завоевал чемпионский титул. Команда Заура Гаджиева благодаря этому вышла в Первую лигу.