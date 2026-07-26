26 Июля 2026
RU

"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге

Азербайджанский футбол
Новости
26 Июля 2026 15:54
22
"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге

Футбольный клуб "Ханкенди" усилил состав 27-летним Ибрагимом Гадирзаде.

Как сообщает İdman.Biz, клуб объявил о подписании контракта с футболистом, последней командой которого был "Карван-Евлах". Соглашение рассчитано до конца сезона.

Основная позиция Гадирзаде - опорный полузащитник.

В сезоне-2025/2026 Гадирзаде провел за "Карван-Евлах" 16 официальных матчей во всех турнирах, отыграв в общей сложности 517 минут. Два дня назад клуб объявил о расставании с футболистом в связи с истечением срока его контракта.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Ханкенди" с 76 очками занял первое место во Второй лиге и завоевал чемпионский титул. Команда Заура Гаджиева благодаря этому вышла в Первую лигу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Габала" и "Шафа" разошлись миром в товарищеском матче
25 Июля 21:20
Азербайджанский футбол

"Габала" и "Шафа" разошлись миром в товарищеском матче

Основные события развернулись во втором тайме
"Кяпаз" подписал замбийского вингера
25 Июля 21:00
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" подписал замбийского вингера

С 29-летним футболистом подписан контракт до конца сезона
Топ-10 трансферов чемпионата Азербайджана: кого подписали "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
25 Июля 17:08
Азербайджанский футбол

Топ-10 трансферов чемпионата Азербайджана: кого подписали "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Самые статусные новички лета и сделки, способные изменить борьбу за титул

Сегодня поступят в продажу билеты на матч ЦСКА - "Карабах"
25 Июля 15:48
Азербайджанский футбол

Сегодня поступят в продажу билеты на матч ЦСКА - "Карабах"

Для болельщиков агдамского клуба выделено 800 мест
"Кяпаз" подписал Урфана Аббасова - ВИДЕО
25 Июля 13:47
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" подписал Урфана Аббасова - ВИДЕО

Опытный защитник заключил контракт до конца сезона

"Имишли" и "Араз-Нахчыван" встретились в контрольной игре
24 Июля 21:53
Азербайджанский футбол

"Имишли" и "Араз-Нахчыван" встретились в контрольной игре

Новичок "Араз-Нахчывана" Джейхун Нуриев отметился забитым мячом

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку
24 Июля 09:41
ЧМ-2026

Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку

Луис де ла Фуэнте напомнил защитнику о пари после победы на ЧМ-2026