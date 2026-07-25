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"Габала" и "Шафа" разошлись миром в товарищеском матче

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июля 2026 21:20
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"Габала" и "Шафа" разошлись миром в товарищеском матче

В рамках предсезонной подготовки к новому сезону азербайджанские футбольные клубы "Габала" и "Шафа" провели между собой товарищеский матч.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась сегодня на Городском стадионе в Габале.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а основные события развернулись во второй половине игры. На 60-й минуте Исаак Амоа вывел "Габалу" вперед, однако удержать победный результат хозяевам не удалось. Под конец встречи, на 86-й минуте, Исмаил Зульфугарлы точно реализовал пенальти и восстановил равновесие.

Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

İdman.Biz
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