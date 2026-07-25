Топ-10 трансферов чемпионата Азербайджана: кого подписали "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Летнее трансферное окно в азербайджанском футболе еще далеко от завершения, однако клубы Премьер-лиги уже провели ряд переходов, заметных не только по местным меркам. Чемпион страны усилился игроками национальных сборных и футболистами с опытом европейских турниров, "Сабах" продолжил собирать быстрый и молодой состав, а "Нефтчи" попытался укрепить сразу несколько проблемных позиций.

Как сообщает İdman.biz, официальное летнее трансферное окно в Азербайджане продлится до 10 сентября. Поэтому этот рейтинг отражает ситуацию на 25 июля и еще может измениться. При составлении списка учитывались уровень предыдущего клуба футболиста, международный опыт, возраст, соответствие потребностям новой команды и потенциальное влияние на чемпионат.

Редакция İdman.biz выделяет десять наиболее интересных уже подтвержденных переходов нынешнего межсезонья.

1. Бруно Ланга: "Альмерия" → "Карабах"

Главным трансфером лета на данный момент выглядит приобретение "Карабахом" левого защитника сборной Мозамбика Бруно Ланги.

28-летний футболист перешел из испанской "Альмерии" и подписал с агдамским клубом трехлетний контракт. Ланга уже был заявлен "Карабахом" на еврокубки и начал получать игровое время в составе чемпиона Азербайджана.

Ценность этого трансфера заключается не столько в громкости имени, сколько в уровне соревнований, к которым привык новичок. Защитник выступал в Испании, имеет опыт игр против команд Ла Лиги и регулярно привлекается в сборную Мозамбика.

Ланга способен закрыть весь левый фланг. Он достаточно быстр, чтобы активно подключаться к атакам, но при этом обладает опытом игры в более осторожной оборонительной модели. Для "Карабаха", который в чемпионате почти постоянно владеет инициативой, особенно важно умение крайних защитников создавать ширину и быстро возвращаться назад после потери мяча.

При этом переход можно рассматривать и как подготовку к возможным изменениям на левом фланге. Команда получила уже сформировавшегося футболиста, которому не понадобится несколько лет для выхода на необходимый уровень.

Вердикт İdman.biz: самый статусный и потенциально самый надежный трансфер нынешнего лета.

2. Джебраил Макрецкис: "Ференцварош" → "Карабах"

Еще одним сильным приобретением чемпиона стал латвийский футболист Джебраил Макрецкис.

"Карабах" официально договорился с венгерским "Ференцварошем" и заключил с 26-летним игроком контракт до лета 2029 года. В новой команде он будет выступать под 25-м номером.

Макрецкис интересен своей универсальностью. Он способен действовать справа в обороне, в средней линии и выше по флангу. Футболист прошел подготовку в Германии, играл за вторую команду дортмундской "Боруссии", а затем стал важным игроком "Ференцвароша".

Особое значение имеет его еврокубковый опыт. "Ференцварош", как и "Карабах", привык выступать в квалификации и основных стадиях турниров УЕФА, играть под давлением результата и регулярно встречаться с соперниками разного стиля.

Макрецкис не обязательно станет самой яркой фигурой чемпионата, но может оказаться одним из самых полезных новичков. Такие футболисты позволяют тренеру менять структуру команды без замен и закрывать сразу несколько позиций в случае травм или дисквалификаций.

Вердикт İdman.biz: возможно, наиболее функциональный трансфер окна.

3. Мартин Зломислич: "Риека" → "Карабах"

Переход Мартина Зломислича стал одним из наиболее любопытных решений "Карабаха".

Боснийский голкипер был приобретен у хорватской "Риеки". Футболист имеет опыт выступлений за сборную Боснии и Герцеговины, а в предыдущем клубе выиграл чемпионат и Кубок Хорватии.

Приглашение такого вратаря показывает, что "Карабах" думал не только о внутреннем чемпионате, но и о еврокубках. На международном уровне цена ошибки голкипера значительно выше, а способность участвовать в розыгрыше мяча становится частью общей тактики команды.

Зломислич достаточно молод для вратаря, но уже обладает опытом матчей высокого давления. При этом ему предстоит адаптироваться к стилю, при котором команда большую часть встречи проводит на чужой половине, а голкипер может долго оставаться без работы, после чего должен моментально вступить в игру.

Конкуренция в воротах должна стать дополнительным ресурсом для чемпиона. Даже если босниец не сразу превратится в безоговорочного первого номера, его появление повышает общий уровень позиции.

Вердикт İdman.biz: трансфер, сделанный в первую очередь с расчетом на Европу.

4. Закария Саво: "Юргорден" → "Карабах"

26-летний шведский нападающий Закария Саво подписал с "Карабахом" трехлетний контракт после перехода из "Юргордена". Клуб официально объявил о сделке еще в начале трансферной кампании.

Саво должен помочь решить одну из главных задач "Карабаха" — повысить эффективность в штрафной площади. Агдамская команда регулярно создает большое количество подходов, однако в некоторых матчах ей не хватает форварда, который способен завершать атаки одним касанием, выигрывать верховые мячи и связывать центральных защитников.

Швед обладает подходящими физическими данными и способен играть в более прямолинейной манере, чем многие атакующие футболисты команды. Благодаря этому "Карабах" получает альтернативу привычным комбинациям низом.

Показательно, что Саво начал забивать уже в первых матчах за новый клуб. Однако контрольные встречи и стартовые еврокубковые раунды еще не позволяют окончательно оценить, сможет ли он стабильно отличаться против организованной обороны в течение всего сезона.

Вердикт İdman.biz: главный претендент на роль нового основного форварда чемпиона.

5. Тимотеуш Пухач: "Хольштайн Киль" → "Сабах"

Этот переход отличается от большинства остальных: Пухач уже выступал за "Сабах" на правах аренды, а теперь бакинский клуб полностью выкупил его трансферные права у немецкого "Хольштайн Киля".

С польским защитником заключен трехлетний контракт. В предыдущем сезоне он провел за "Сабах" 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал 12 результативных передач. Пухач также имеет опыт выступлений за основную сборную Польши, немецкий "Унион", "Трабзонспор" и "Панатинаикос".

Именно подтвержденный уровень делает эту сделку одной из самых надежных. В отличие от нового легионера, Пухач уже знает чемпионат, партнеров, требования тренерского штаба и особенности жизни в Баку.

Для крайнего защитника 12 голевых передач — очень серьезный показатель. Он показывает, что поляк не просто поддерживает атаки, а непосредственно влияет на их завершение.

"Сабах" приобрел не футболиста с абстрактным потенциалом, а одного из лучших игроков своей команды прошлого сезона. В условиях, когда клуб рассчитывает бороться за чемпионство и далеко пройти в еврокубках, сохранение такого исполнителя по значимости почти равно громкому новому трансферу.

Вердикт İdman.biz: самая проверенная и наименее рискованная сделка лета.

6. Эндрю Гравийон: "Пескара" → "Нефтчи"

Одним из главных новичков "Нефтчи" стал центральный защитник Эндрю Гравийон.

Бакинский клуб заключил с 28-летним футболистом сборной Гваделупы двухлетний контракт. Защитник ранее принадлежал миланскому "Интеру", выступал за "Лорьян", "Реймс", "Торино", "Сассуоло" и другие европейские команды. За национальную сборную Гваделупы он провел 19 матчей и забил два мяча.

У "Нефтчи" в последние сезоны регулярно возникали проблемы с надежностью обороны, особенно при быстрых переходах соперника из защиты в атаку. Гравийон обладает хорошими физическими данными, опытом игры на высоком уровне и способен действовать как в центре, так и справа в тройке защитников.

Но его прошлые клубы сами по себе не гарантируют успеха. "Нефтчи" уже неоднократно приглашал игроков с интересным резюме, которые не становились лидерами в Азербайджане. Поэтому значение будет иметь не только индивидуальный уровень Гравийона, но и общая организация обороны Юрия Вернидуба.

При правильной адаптации этот защитник способен стать одной из центральных фигур обновленной команды.

Вердикт İdman.biz: наиболее статусный трансфер "Нефтчи" и потенциальный лидер обороны.

7. Ксандер Северина: "Маккаби" Хайфа → "Сабах"

"Сабах" подписал 25-летнего вингера сборной Кюрасао Ксандера Северину, заключив с ним контракт по схеме "2+1".

Футболист перешел из "Маккаби" Хайфа. Ранее он выступал за нидерландский "Ден Хааг", сербский "Партизан" и португальскую "Каза Пию". На момент перехода Северина также имел пять матчей за сборную Кюрасао.

Это приобретение хорошо вписывается в стиль "Сабаха". Команда предпочитает быстрых, технических футболистов, способных действовать в открытом пространстве и менять позиции в атакующей линии.

Северина может играть на обоих флангах, брать игру на себя и ускорять переходы из обороны в атаку. В чемпионате Азербайджана его скорость способна стать серьезным оружием, особенно в матчах против соперников, которые оставляют свободное пространство за крайними защитниками.

При этом от него потребуется добавить стабильности в заключительной стадии. Для вингера важно не только эффектно обыгрывать соперников, но и регулярно приносить голы и результативные передачи.

Вердикт İdman.biz: один из самых зрелищных потенциальных новичков Премьер-лиги.

8. Любомир Тупта: АЕЛ → "Нефтчи"

"Нефтчи" также усилил атаку 28-летним словацким форвардом Любомиром Туптой.

Клуб официально объявил о переходе нападающего в конце июня. До приезда в Азербайджан футболист выступал в Греции, а ранее имел опыт в Италии, Чехии и Польше.

Тупта способен сыграть как центрального нападающего, так и на фланге. Это важное качество для команды Вернидуба, поскольку позволяет менять схему и характер атаки в зависимости от соперника.

После ухода Венсана Абубакара "Нефтчи" требовалось заново формировать линию нападения. Словак, вероятно, не обладает таким громким именем, но может оказаться более подходящим для интенсивного футбола с активным прессингом и постоянным движением.

Главный вопрос — результативность. Нападающий приезжает не в статусе форварда, стабильно забивающего по 15–20 голов за сезон. Поэтому ему придется доказать, что он способен стать не просто полезным игроком системы, а основным источником голов.

Вердикт İdman.biz: умное, но не гарантированное усиление атаки "Нефтчи".

9. Патрик Орфе Мбина: "Марибор" → "Сабах"

Как и Пухач, Мбина уже играл за "Сабах" на правах аренды. Летом бакинский клуб активировал предусмотренное соглашением право выкупа и подписал с габонским нападающим новый трехлетний контракт.

После перехода в феврале Мбина провел за команду 11 матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Он также является игроком сборной Габона.

Его статистика пока не выглядит выдающейся, однако решение о выкупе говорит о доверии тренерского штаба. Мбина физически силен, способен бороться с защитниками и освобождать зоны для более мобильных партнеров.

В составе, где достаточно техничных вингеров и атакующих полузащитников, наличие мощного центрального нападающего необходимо для баланса. Особенно это важно в играх против команд, которые глубоко обороняются и вынуждают фаворита чаще использовать навесы.

Теперь Мбине нужно перейти на следующий уровень и повысить результативность. После полноценной предсезонной подготовки оправданий, связанных с адаптацией, будет значительно меньше.

Вердикт İdman.biz: логичный выкуп футболиста, который еще не полностью раскрыл свой потенциал.

10. Эйден Маккарти: "Кайзер Чифс" → "Сабах"

Последнее место в рейтинге занимает один из наиболее перспективных, но одновременно наименее предсказуемых новичков.

"Сабах" подписал с 22-летним центральным защитником из ЮАР контракт по схеме "3+1". Маккарти является воспитанником "Кайзер Чифс" и игроком молодежной сборной Южно-Африканской Республики.

Это трансфер не столько ради немедленного медийного эффекта, сколько с расчетом на развитие. Молодой защитник получает возможность перейти в европейскую футбольную среду, а "Сабах" — футболиста, чья стоимость в случае успешной адаптации может значительно вырасти.

Маккарти должен добавить обороне атлетизма и скорости. Однако ему предстоит привыкнуть к совершенно другому чемпионату, новому языку, более позиционному стилю и повышенным требованиям команды, которая большую часть матчей будет играть первым номером.

Подобные трансферы часто становятся либо очень успешными инвестициями, либо заканчиваются длительной адаптацией без стабильного места в составе. Именно поэтому Маккарти пока занимает лишь десятую позицию.

Вердикт İdman.biz: наиболее интригующий трансфер с прицелом на будущее.