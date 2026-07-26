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Баркола не хочет оставаться в "ПСЖ", а клуб завысил цену на его трансфер

Футбол
Новости
26 Июля 2026 16:12
26
Баркола не хочет оставаться в "ПСЖ", а клуб завысил цену на его трансфер

Вингер французского "ПСЖ" Брэдли Баркола может продолжить карьеру в другом клубе.

Как сообщает İdman.Biz, один из главных трансферных приоритетов "Ливерпуля" не намерен продлевать контракт с парижским клубом. Отмечается, что Баркола уже принял окончательное решение по этому вопросу.

При этом, по данным L'Équipe, "ПСЖ" готов рассмотреть предложения о продаже крайнего нападающего только в случае, если сумма трансфера составит не менее 120 миллионов евро.

Ранее главным претендентом на Баркола называлась "Бавария".

Напомним, что Брэдли Баркола выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

İdman.Biz
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