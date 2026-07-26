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Связь с российской компанией может помешать Пирло возглавить сборную Италии

Футбол
Новости
26 Июля 2026 15:11
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Связь с российской компанией может помешать Пирло возглавить сборную Италии

Главный тренер "Дубай Юнайтед" Андреа Пирло может остаться без назначения в сборную Италии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta, причиной стали партнерские отношения 47-летнего специалиста с российской букмекерской компанией. С 9 октября 2025 года Пирло является ее глобальным послом. В связи с этим Федерация футбола Италии (FIGC) начала изучать характер его сотрудничества с компанией.

Президент FIGC Джованни Малаго потребовал детально разобраться в обстоятельствах этого партнерства.

При этом вопросы вызывает не только сотрудничество с букмекерской компанией. Отмечается, что предметом обсуждения также стали ее связь с Россией и участие Пирло вместе с Марко Матерацци в мероприятии компании, состоявшемся в Москве около двух месяцев назад.

В свою очередь, юристы Пирло утверждают, что сотрудничество с компанией напрямую связано с его работой в "Дубай Юнайтед". Отмечается, что специалист может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом без выплаты компенсации, после чего прекратится и сотрудничество с букмекерской компанией.

İdman.Biz
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