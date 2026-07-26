Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик

Будущее нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора остается неопределенным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, переговоры между сторонами по новому контракту зашли в тупик из-за финансовых условий. Отмечается, что "Реалу" и бразильскому футболисту пока не удалось достичь соглашения.

Действующее соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Если новый контракт не будет подписан, "Реал" может рассмотреть вариант с продажей игрока, чтобы не потерять его бесплатно после истечения срока договора.

Интерес к нападающему проявляет английский "Арсенал". По информации ESPN, лондонский клуб следит за ситуацией вокруг Винисиуса, однако возможный трансфер пока находится на начальной стадии.