Каземиро дебютировал за "Интер Майами", Суарес принес победу - ВИДЕО

Полузащитник "Интер Майами" Каземиро дебютировал в MLS.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний футболист вышел на поле в матче против "Монреаля".

Каземиро начал встречу в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Бразилец не отметился результативными действиями. "Интер Майами" одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил Луис Суарес.

Напомним, до перехода в "Интер Майами" Каземиро выступал за английский "Манчестер Юнайтед", где в сезоне-2025/2026 провел 34 матча, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Каземиро также защищал цвета "Сан-Паулу" (2010-2013), "Реала" (2013-2022) и "Порту" (2014-2015).