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Соперник "Зиря": "Я не боюсь жары в Азербайджане"

Футбол
Новости
26 Июля 2026 12:24
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Соперник "Зиря": "Я не боюсь жары в Азербайджане"

Нападающий эстонского "Пайде" Хенри Аниер прокомментировал победу над футбольным клубом "Зиря" (1:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает İdman.Biz.

"Перед матчем все говорили, что "Зиря" - явный фаворит. Но мы показали, что нам нечего бояться. Нужно оставаться скромными. По ходу матча мы также продемонстрировали, что способны прибавлять по мере игры", - сказал он в интервью Soccernet.

Опытный нападающий отметил, что одним из главных испытаний в ответной встрече станет жаркая погода в Азербайджане.

"Не стоит забывать, что в Азербайджане будет жарко. Лично я не боюсь жары, потому что провел пять лет в Азии. Нас ждет серьезное испытание, но я верю в свою команду".

Напомним, что в первом матче против "Зиря" Аниер принял непосредственное участие в победном голе своей команды. После его удара мяч отскочил к Чаму, который отправил его в сетку.

Отметим, что ответный матч "Зиря" - "Пайде" состоится 30 июля и начнется в 20:00.

İdman.Biz
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