"Арсенал" вновь повысит сумму предложения по Гимарайнсу

Полузащитник английского "Ньюкасла" Бруно Гимарайнс входит в число трансферных целей "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz, на следующей неделе лондонский клуб проведет новый раунд переговоров с "Ньюкаслом" по поводу перехода бразильского футболиста.

Отмечается, что "Арсенал" намерен вновь повысить предложение, которое сейчас составляет 70 миллионов фунтов стерлингов (158,5 млн манатов). Ранее "Ньюкасл" уже отклонил несколько предложений лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что стороны уже достигли соглашения по условиям личного контракта с Гимарайнсом.