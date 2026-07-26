"ПСЖ" и "Барселона" готовятся вступить в гонку за Родри

"ПСЖ" и "Барселона" претендуют на полузащитника "Манчестер Сити" Родри, сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, парижский клуб уже вышел на связь с "горожанами", чтобы выяснить условия возможного трансфера. Каталонцы тоже заинтересованы в игроке: из‑за травмы Френки де Йонга "Барселоне" нужно усилить линию полузащиты, и 30‑летний Родри рассматривается как один из вариантов.

При этом фаворитом в гонке за подписание хавбека пока считается "Реал". Мадридский клуб уже договорился с самим футболистом, но для завершения сделки ему придется расстаться с одним из своих полузащитников — так удастся высвободить средства на трансфер.

Сам "Манчестер Сити" стремится удержать Родри в команде. Клуб хочет продлить контракт с игроком, истекающий в 2027 году. Даже если убедить футболиста подписать новое соглашение не получится, "горожане" намерены сохранить его в составе до лета следующего года — и не готовы отпускать раньше срока, пусть даже рискуют потерять его бесплатно.

В минувшем сезоне АПЛ Родри принял участие в 21 матче и отметился одним забитым голом.