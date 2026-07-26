26 Июля 2026
RU

"ПСЖ" и "Барселона" готовятся вступить в гонку за Родри

Мировой футбол
Новости
26 Июля 2026 08:15
13
"ПСЖ" и "Барселона" готовятся вступить в гонку за Родри

"ПСЖ" и "Барселона" претендуют на полузащитника "Манчестер Сити" Родри, сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, парижский клуб уже вышел на связь с "горожанами", чтобы выяснить условия возможного трансфера. Каталонцы тоже заинтересованы в игроке: из‑за травмы Френки де Йонга "Барселоне" нужно усилить линию полузащиты, и 30‑летний Родри рассматривается как один из вариантов.

При этом фаворитом в гонке за подписание хавбека пока считается "Реал". Мадридский клуб уже договорился с самим футболистом, но для завершения сделки ему придется расстаться с одним из своих полузащитников — так удастся высвободить средства на трансфер.

Сам "Манчестер Сити" стремится удержать Родри в команде. Клуб хочет продлить контракт с игроком, истекающий в 2027 году. Даже если убедить футболиста подписать новое соглашение не получится, "горожане" намерены сохранить его в составе до лета следующего года — и не готовы отпускать раньше срока, пусть даже рискуют потерять его бесплатно.

В минувшем сезоне АПЛ Родри принял участие в 21 матче и отметился одним забитым голом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Аллегри не рассчитывает на Де Брейне? Бельгиец близок к уходу из "Наполи"
07:20
Мировой футбол

Аллегри не рассчитывает на Де Брейне? Бельгиец близок к уходу из "Наполи"

В прошлом сезоне 35-летний бельгиец провел 21 матч во всех турнирах
"Барселона" поддержит семью погибшего при реконструкции "Камп Ноу" рабочего
06:20
Мировой футбол

"Барселона" поддержит семью погибшего при реконструкции "Камп Ноу" рабочего

Работы на стадионе начались в июне 2023 года
Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико
05:30
ЧМ-2026

Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико

На мероприятии присутствовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также более 200 иностранных делегатов
"Ювентус" интересуется Бруну Фернандешем - СМИ
01:50
Мировой футбол

"Ювентус" интересуется Бруну Фернандешем - СМИ

Тем временем, португалец близок к новому контракту с "Манчестер Юнайтед"
В чемпионате Мексики официально отменили вылет и повышение клубов
01:10
Мировой футбол

В чемпионате Мексики официально отменили вылет и повышение клубов

Единственным способом попасть в Лигу MX остается приобретение существующей франшизы или лицензии
Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд MLS
00:50
Мировой футбол

Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд MLS

Причины данного решения не называются

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса
23 Июля 10:26
ЧМ-2026

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса

Обращение собрало более 23 миллионов подписей

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша