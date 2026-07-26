Аллегри не рассчитывает на Де Брейне? Бельгиец близок к уходу из "Наполи"

Кевин Де Брейне может покинуть "Наполи" уже этим летом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Х.

По информации источника, бельгийский полузащитник не входит в число ключевых игроков в планах главного тренера неаполитанцев Массимилиано Аллегри.

Несмотря на то что контракт Де Брейне с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон, его будущее в клубе остается неопределенным.

В прошлом сезоне 35-летний бельгиец провел 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. При этом он пропустил большое количество матчей из-за различных травм. Бельгиец выступал на прошедшем чемпионате мира и дошёл до четвертьфинала.