26 Июля 2026
RU

"Барселона" поддержит семью погибшего при реконструкции "Камп Ноу" рабочего

Мировой футбол
Новости
26 Июля 2026 06:20
8
"Барселона" поддержит семью погибшего при реконструкции "Камп Ноу" рабочего

"Барселона" пообещала поддержать семью рабочего, погибшего во время реконструкции стадиона "Камп Ноу", сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

Инцидент произошел в пятницу, 24 июля, во время продолжающихся работ по увеличению вместимости стадиона до 105000 мест.

"ФК "Барселона" глубоко сожалеет о смерти рабочего, который потерял жизнь вчера в результате несчастного случая на производстве, произошедшего во время реконструкции стадиона. Клуб выражает свои глубочайшие соболезнования и передает искреннюю поддержку его семье, друзьям и коллегам.

Президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта желает лично выразить свои соболезнования семье и от имени всего клуба заявляет, что готов сделать все возможное для них", — говорится в сообщении.

Работы на стадионе, за которыми можно наблюдать в прямом эфире на сайте клуба, начались в июне 2023 года и сопровождались многочисленными задержками и ростом затрат.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Аллегри не рассчитывает на Де Брейне? Бельгиец близок к уходу из "Наполи"
07:20
Мировой футбол

Аллегри не рассчитывает на Де Брейне? Бельгиец близок к уходу из "Наполи"

В прошлом сезоне 35-летний бельгиец провел 21 матч во всех турнирах
Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико
05:30
ЧМ-2026

Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико

На мероприятии присутствовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также более 200 иностранных делегатов
"Ювентус" интересуется Бруну Фернандешем - СМИ
01:50
Мировой футбол

"Ювентус" интересуется Бруну Фернандешем - СМИ

Тем временем, португалец близок к новому контракту с "Манчестер Юнайтед"
В чемпионате Мексики официально отменили вылет и повышение клубов
01:10
Мировой футбол

В чемпионате Мексики официально отменили вылет и повышение клубов

Единственным способом попасть в Лигу MX остается приобретение существующей франшизы или лицензии
Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд MLS
00:50
Мировой футбол

Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд MLS

Причины данного решения не называются
"Комо" запретил играть головой в своей академии
00:00
Мировой футбол

"Комо" запретил играть головой в своей академии

В течение сезона клуб будет отслеживать эффективность программы совместно с тренерами и семьями воспитанников

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса
23 Июля 10:26
ЧМ-2026

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса

Обращение собрало более 23 миллионов подписей

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша