"Барселона" поддержит семью погибшего при реконструкции "Камп Ноу" рабочего

"Барселона" пообещала поддержать семью рабочего, погибшего во время реконструкции стадиона "Камп Ноу", сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

Инцидент произошел в пятницу, 24 июля, во время продолжающихся работ по увеличению вместимости стадиона до 105000 мест.

"ФК "Барселона" глубоко сожалеет о смерти рабочего, который потерял жизнь вчера в результате несчастного случая на производстве, произошедшего во время реконструкции стадиона. Клуб выражает свои глубочайшие соболезнования и передает искреннюю поддержку его семье, друзьям и коллегам.

Президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта желает лично выразить свои соболезнования семье и от имени всего клуба заявляет, что готов сделать все возможное для них", — говорится в сообщении.

Работы на стадионе, за которыми можно наблюдать в прямом эфире на сайте клуба, начались в июне 2023 года и сопровождались многочисленными задержками и ростом затрат.