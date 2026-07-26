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Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико

ЧМ-2026
Новости
26 Июля 2026 05:30
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Прокуратура Мексики расследует организованный ФИФА ужин в замке в Мехико

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование обстоятельств проведения закрытого ужина Международной федерации футбола (ФИФА) в историческом замке Чапультепек во время чемпионата мира с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

Как передает İdman.Biz, об этом пишет газета El Universal.

По данным издания, факт ведения следствия подтвердился после того, как Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) засекретил квитанцию об оплате ФИФА суммы в размере более 1.3 млн песо (около 74 300 долларов - ред.) за использование объекта 10 июня. Ведомство отказалось предоставить документ по запросу журналистов, аргументировав это тем, что разглашение информации может нарушить тайну открытого расследования прокуратуры.

Само разбирательство инициировали после того, как 23 июня группа исследователей INAH подала официальную жалобу в Генпрокуратуру. Ученые заявили, что передача помещений Национального исторического музея для частного праздничного мероприятия нарушает положения конституции и федеральных законов об охране археологических, художественных и исторических памятников.

На этом мероприятии в замке Чапультепек, где сейчас располагается музей, приуроченном к старту турнира, присутствовали избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также более 200 иностранных делегатов. Среди гостей с мексиканской стороны также были глава правительства Мехико Клара Бругада и губернаторы штатов Халиско и Нуэво-Леон, где проходили матчи мирового первенства.

İdman.Biz
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