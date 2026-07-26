ЧМ-2026 стал самым доходным для ФИФА, но остался лишь третьим по расходам организаторов

Хотя ЧМ-2026 по футболу стал самым масштабным в истории из-за расширения до 48 команд и 104 матчей, он не занял первое место по объему финансовых вложений со стороны стран-организаторов. На вершине списка расходов с подавляющим преимуществом остается Катар, потративший на проведение предыдущего мундиаля 2022 года астрономическую сумму в диапазоне от 200 до 300 миллиардов долларов, что было вызвано необходимостью строить стадионы, транспортные сети и целые города с нуля. Для сравнения, эти расходы в сотни раз превысили показатели ЧМ 1994 года в США, на который американцы выделили лишь 500 миллионов долларов, сообщает İdman.Biz.

Второй строчкой в рейтинге самых дорогих по инфраструктурным затратам турниров идет Бразилия с показателем около 15 миллиардов долларов в 2014 году. Совместный мундиаль США, Канады и Мексики разместился лишь на третьей позиции с общим бюджетом от 10 до 15 миллиардов долларов. Северной Америке удалось существенно сэкономить благодаря наличию развитой спортивной сети и активному использованию уже готовых современных стадионов, что избавило организаторов от необходимости возводить крупные объекты с нуля.

При этом ЧМ-2026 уверенно установил другие финансовые рекорды, став самым прибыльным для ФИФА и самым затратным для болельщиков. За счет роста числа участников и матчей организация заработала свыше 15 миллиардов долларов. В то же время беспрецедентно высокие цены на билеты, стоимость которых на финал варьировалась от 4 до более чем 34 тысяч долларов, сложная логистика с перелетами между тремя странами и динамическое ценообразование сделали этот мундиаль самым дорогим в истории для фанатов.