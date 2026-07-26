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Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд MLS

Мировой футбол
Новости
26 Июля 2026 00:50
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Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд MLS

Нападающий и полузащитник "Интер Майами" Лионель Месси и Родриго де Пауль, также защитник "Чикаго" Мбекезели Мбокази исключены из состава на Матч звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба организации.

Причины данного решения не называются, однако все три футболиста участвовали в чемпионате мира, который завершился 19 июля. Аргентинцы дошли до финала, в котором уступили испанцам (0:1 - после дополнительного времени). Южноафриканцы впервые вышли в плей-офф ЧМ-2026, завершив участие в 1/16 финала, проиграв канадцам (0:1).

Матч звезд MLS пройдет в ночь на 30 июля. Месси в третий раз вошел в заявку на участие в мероприятии, однако ни разу в нем не участвовал.

İdman.Biz
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