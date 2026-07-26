"Комо" запретил играть головой в своей академии

"Комо" стал первым футбольным клубом, который запретил игру головой во всех возрастных группах своей академии. Решение принято в соответствии с рекомендациями бывшего защитника сборной Франции Рафаэля Варана, сообщает İdman.Biz.

"Главная цель изменений — снизить количество ударов головой в раннем возрасте, защитить здоровье юных футболистов и обеспечить более качественное техническое развитие игроков. Новая программа основана на принципе: сначала защита ребенка, затем — постепенное обучение игре головой в контролируемых условиях, когда игрок будет к этому готов", — говорится в пресс-релизе.

Футболистам до 12 лет запрещено играть головой. Для возрастных групп старше академия будет тщательно контролировать нагрузку, связанную с игрой головой, и избегать лишних упражнений с ударами головой непосредственно до и после матчей.

"Я уже не раз говорил о том, насколько важно серьезно относиться к ударам по голове в футболе и насколько необходимо защищать детей. Для юных игроков лучший подход — это четкие правила, качественное обучение и культура, в которой здоровье и безопасность стоят на первом месте. Такой подход снижает количество ненужных ударов головой в самом раннем возрасте, когда мозг еще развивается, а затем постепенно обучает этому навыку — шаг за шагом, с правильной техникой и контролем", — отметил член совета клуба по образованию Рафаэль Варан.

Также "Комо" подготовит для родителей специальные рекомендации и памятку с разъяснениями новых правил. В течение сезона клуб будет отслеживать эффективность программы совместно с тренерами и семьями воспитанников.