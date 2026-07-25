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В "Реале" не исключают возможного ухода Эндрика из клуба этим летом - СМИ

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2026 22:20
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В "Реале" не исключают возможного ухода Эндрика из клуба этим летом - СМИ

Нападающий сборной Бразилии Эндрик этим летом может покинуть мадридский "Реал". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что на данный момент конкретных переговоров между "сливочными" и другими клубами о трансфере Эндрика нет, речь идет о том, что "лос бланкос" не отрицают возможность осуществления этой продажи нынешним летом.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провел в аренде во французском "Лионе", где записал на свой счет восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

İdman.Biz
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