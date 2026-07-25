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"Арсенал" нацелился на форварда "Реала" Винисиуса

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2026 18:58
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"Арсенал" нацелился на форварда "Реала" Винисиуса

"Арсенал" рассматривает возможность трансфера крайнего нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. Клубы не вели соответствующих переговоров, но идея о переходе бразильского вингера одобрена на всех уровнях в стане "канониров". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн на странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент "сливочные" не достигли прогресса в продлении контракта с Винисиусом, который заканчивается летом 2027 года. При этом "Реал" не хочет, чтобы 26-летний игрок покинул клуб бесплатно.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

İdman.Biz
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