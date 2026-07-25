Бывший нападающий "Карабаха" Камило Дуран оформил "гол+пас" против "Милана" - ВИДЕО

Бывший нападающий "Карабаха" Камило Дуран блеснул в контрольном матче против итальянского "Милана". Колумбийский форвард, ныне защищающий цвета шотландского "Селтика", стал одним из героев товарищеской встречи, сообщает İdman.Biz.

В поединке между "Селтиком" и "Миланом" Дуран сначала сам поразил ворота "россонери", а затем записал на свой счет результативную передачу.

В настоящее время счет в матче - 2:2.