В Мексике официально отменили систему повышения в классе

Мексиканская футбольная федерация (FMF) и руководство Лиги MX официально утвердили отмену системы ротации между дивизионами. Новый Регламент соревнований на сезон 2026/2027 (турнир Апертура) окончательно закрепляет закрытый франшизный формат высшего дивизиона, сообщает İdman.Biz.

Начиная с сезона 2026/2027 (согласно Статье 35 правил соревнований), команды высшей лиги больше не рискуют вылететь во второй дивизион (Liga Expansión MX), а клубы из второго дивизиона не смогут подняться в вышку по спортивному принципу. Временный механизм, действовавший с 2020 года и заменявший ротацию денежными штрафами для трех худших команд, полностью упразднен — финансовые санкции и выплаты субсидий клубам второго дивизиона больше не применяются.

Единственным способом попасть в Лигу MX остается приобретение существующей франшизы или лицензии. В частности, перед стартом сезона клуб "Атланте" вернулся в высший дивизион, выкупив франшизные права расформированного "Масатлана". Одновременно с этим Лига MX завершила административное отделение от Мексиканской федерации футбола и перешла на независимую модель корпоративного управления по образцу ведущих европейских лиг.