Неймар ответил критикам дублем в первом матче после чемпионата мира - ВИДЕО

Нападающий бразильского футбольного клуба "Сантос" Неймар оформил дубль в своем первом матче после чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний футболист забил оба мяча своей команды в матче 20-го тура бразильской Серии A против "Шапекоэнсе". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Открыв счет на 35-й минуте, Неймар посвятил празднование гола ответу на критику, звучавшую в его адрес в последние дни. Сначала бразилец отреагировал на свист трибун, приложив руку к уху, затем сымитировал раздачу карт, изображая игру в покер. На этом Неймар не остановился: он вытащил угловой флажок и использовал его как клюшку для гольфа, имитируя удара. Эти жесты были расценены как ответ на критику, связанную с его участием в покерном турнире и игрой в гольф после чемпионата мира.

На 86-й минуте Неймар также реализовал пенальти, оформив дубль и принеся "Сантосу" ничью со счетом 2:2.