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Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

Футбол
Новости
26 Июля 2026 11:06
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Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес тяжело переживает поражение в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, согласно распространяющейся в социальных сетях информации, 25-летний футболист винит себя в красной карточке, полученной в финальном матче против Испании, стал меньше общаться с близкими и потерял аппетит.

Также появились сообщения о том, что после финала с ним не связался ни один из футболистов сборной Аргентины. Эти сведения официального подтверждения не получили.

Жена Энцо Фернандеса Валентина Сервантес после финала также опубликовала в социальных сетях слова поддержки в адрес футболиста, заявив, что гордится им.

Напомним, что Энцо Фернандес был удален на 90+3-й минуте финального матча ЧМ-2026 против Испании, который Аргентина проиграла со счетом 0:1. Испанцы забили победный гол в дополнительное время и стали чемпионами мира.

İdman.Biz
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