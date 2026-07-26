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"Габала" проведет первый контрольный матч против "Кяпаза"

Футбол
Новости
26 Июля 2026 12:45
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"Габала" проведет первый контрольный матч против "Кяпаза"

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" проведет первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня команда встретится с "Кяпазом".

Матч состоится на городском стадионе Габалы и начнется в 18:00.

İdman.Biz
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