"Габала" проведет первый контрольный матч против "Кяпаза"

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" проведет первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора.
Как сообщает İdman.Biz, сегодня команда встретится с "Кяпазом".
Матч состоится на городском стадионе Габалы и начнется в 18:00.
Азербайджанский футбольный клуб "Габала" проведет первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора.
Как сообщает İdman.Biz, сегодня команда встретится с "Кяпазом".
Матч состоится на городском стадионе Габалы и начнется в 18:00.
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