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Тренер "КуПС" высказался перед ответным матчем с "Сабахом"

Футбол
Новости
26 Июля 2026 14:32
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Тренер "КуПС" высказался перед ответным матчем с "Сабахом"

Главный тренер финского "КуПС" Мийка Нуутинен поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха", сообщает İdman.Biz.

"Конечно, после матча в Баку ситуация изменилась. Несмотря на это, нам удалось добиться результата, который оставил нас в борьбе. Однако, чтобы выйти в следующий раунд, мы должны улучшить свою игру и создать для себя максимально хорошие шансы", - приводит слова Нуутинена пресс-служба клуба.

Напомним, что 21 июля "Сабах" обыграл "КуПС" в Баку со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 28 июля на стадионе Väre Areena в финском Куопио.

İdman.Biz
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