Урфан Аббасов: "Мы стараемся создать более боеспособную и сильную команду"

"Когда впервые поступило предложение от "Кяпаза", я немного сомневался. Все-таки дорога была неблизкой, и мне пришлось бы жить вдали от дома. Но затем я подумал, что "Кяпаз" - клуб с большой историей. Кроме того, здесь созданы отличные условия. В итоге пришел к выводу, что это лучший выбор для меня".

Как сообщает İdman.Biz, об этом в интервью futbolinfo.az заявил Урфан Аббасов.

33-летний защитник выразил уверенность, что в новом сезоне "Кяпаз" будет бороться за высокие места. По его словам, команда стремится стать более боеспособной и сильной, а ее цель - радовать болельщиков качественной игрой.

"В этом сезоне мы будем бороться за верхние строчки турнирной таблицы. Стараемся создать более боеспособную и сильную команду. Сделаем все возможное, чтобы болельщики увидели более сильный "Кяпаз". В линии обороны у нас есть опытные футболисты. Я тоже постараюсь сделать так, чтобы наша защита действовала надежнее. Но оборона зависит не только от защитников - защищаться должна вся команда".

Аббасов также высказался о поддержке гянджинских болельщиков. Он отметил, что хочет принести пользу команде и доказать, что его еще рано списывать со счетов.

"У "Кяпаза" огромная армия болельщиков. Они всегда горячо поддерживали свою команду. Я постараюсь помочь клубу своей самоотдачей и сделать все, что в моих силах. Я пришел сюда, чтобы добиться успеха. Возможно, многие уже считают, что я завершил карьеру. Но я хочу доказать им, что у меня еще есть силы и я способен играть на высоком уровне. Покажу это на поле".